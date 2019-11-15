Поиск

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Обмен арестованными агентами, российские военные на американской базе и посуточная сдача квартир

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии. На кадрах, которые показал телеканал Минобороны России "Звезда", видны брошенные казармы, коробки от боеприпасов со стреляными гильзами, настольные игры, кальяны, консервы с едой.

- Стала известна дата нового саммита в "нормандском формате". Встреча с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины пройдет 9 декабря в Париже.

- "Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно. По информации издания, Россия поставляет новую авиатехнику партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам. Исключение из правила для Белоруссии создало бы прецедент.

- Россия и Литва обменялись арестованными агентами. Москва освободила двух литовцев, осужденных за шпионаж. В свою очередь в Литве были помилованы осужденные за шпионаж в 2017 году Николай Филипченко и Сергей Моисеенко. Кроме того, РФ передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга.

- В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер. В результате инцидента с участием Airbus A-320 и A-321 никто не пострадал.

- Сообщения о возможном запрете посуточной аренды жилья в России не соответствуют действительности, заявили эксперты. Постановление правительства направлено на применение правил пользования жилыми помещениями, оно не ограничивает прав граждан на аренду квартир, заверили в Минстрое.

- Самолет Qantas совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет. Лайнер летел из Лондона в Сидней и преодолел 17,8 тыс. километров за 19 часов 19 минут.

Новости

Медведев заявил, что второе высшее образование должно остаться платным

Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей

Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей

Доцента Соколова отправили в Кресты

Доцента Соколова отправили в Кресты

Жителя Крыма арестовали за убийство пятилетней падчерицы

Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Россиянка потребовала от поставщика БАДов компенсацию в 15 млрд рублей

Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Проект Радио "Свобода" "Север. Реалии" включен в реестр иноагентов за вмешательство в дела РФ

Проект Радио "Свобода" "Север. Реалии" включен в реестр иноагентов за вмешательство в дела РФ

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

На воронежской дороге нашли медкарты местных жителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');