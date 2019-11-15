Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Обмен арестованными агентами, российские военные на американской базе и посуточная сдача квартир

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии. На кадрах, которые показал телеканал Минобороны России "Звезда", видны брошенные казармы, коробки от боеприпасов со стреляными гильзами, настольные игры, кальяны, консервы с едой.

- Стала известна дата нового саммита в "нормандском формате". Встреча с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины пройдет 9 декабря в Париже.

- "Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно. По информации издания, Россия поставляет новую авиатехнику партнерам по ОДКБ по внутрироссийским, а не по экспортным ценам. Исключение из правила для Белоруссии создало бы прецедент.

- Россия и Литва обменялись арестованными агентами. Москва освободила двух литовцев, осужденных за шпионаж. В свою очередь в Литве были помилованы осужденные за шпионаж в 2017 году Николай Филипченко и Сергей Моисеенко. Кроме того, РФ передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга.

- В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер. В результате инцидента с участием Airbus A-320 и A-321 никто не пострадал.

- Сообщения о возможном запрете посуточной аренды жилья в России не соответствуют действительности, заявили эксперты. Постановление правительства направлено на применение правил пользования жилыми помещениями, оно не ограничивает прав граждан на аренду квартир, заверили в Минстрое.

- Самолет Qantas совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет. Лайнер летел из Лондона в Сидней и преодолел 17,8 тыс. километров за 19 часов 19 минут.