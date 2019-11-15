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Москва зеркально ответит на помилование в Литве двух осужденных за шпионаж россиян

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин допустил возможность помилования находящихся в заключении в России граждан Литвы в ответ на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж россиян.

"По моим данным, будут зеркальные меры", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году. Речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен заключенными. Как сообщало в октябре агентство BNS со ссылкой на источники, в соответствии с соглашением между странами Москва должна помиловать двух находящихся в заключении в России граждан Литвы - Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

В соответствии с этим соглашением, Россия также может помиловать осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга.

Возглавляемый президентом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) принял решение об обмене шпионами в октябре, но процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме, поясняли источники BNS.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас 15 октября зарегистрировал законопроект, который детализирует право президента предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключать соглашения об обмене такими лицами.

Как утверждали собеседники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Сергей Нарышкин СВР Литва Гитанас Науседа

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