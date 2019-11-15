Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Его вывезли в Литву и там передали посольству Норвегии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия передала Норвегии осужденного в апреле за шпионаж Фруде Берга, сообщает Bloomberg cо ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг.

Российская сторона передала Берга 15 ноября в 11:00 в Литву, где его передали представителям Норвегии. Он собирается вернуться на родину.

Информацию о передаче Берга подтвердил офис президента Литвы Гитанаса Науседы. Адвокат норвежца Брюнюльф Риснес сказал, что его клиент должен вернуться в Норвегию в пятницу или в субботу.

Берга задержали в Москве в декабре 2017 года. Мосгорсуд 16 апреля 2019 года приговорил его к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. По версии следствия, вышедший на пенсию инспектор погранслужбы Норвегии собирал информацию о российских атомных подлодках для норвежской разведки за деньги. Он хотел ее получить от российского оборонного предприятия, который действовал под контролем российских спецслужб.

Защита настаивала, что Берг не понимал, что был втянут в игру спецслужб. После приговора адвокаты назвали прошение о помиловании скорейшим способом добиться освобождения 63-летнего подзащитного.

В конце октября Московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту помиловать Берга. 6 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ходатайство о помиловании норвежца поступило в Кремль.

Берга могли включить в схему обмена с Литвой осужденными за шпионаж. 15 ноября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены в 2017 году. В октябре агентство BNS со ссылкой на источники сообщало, что Москва и Вильнюс договорились об их обмене на осужденных в 2016 году в России граждан Литвы Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. По данным BNS, в обмен мог быть включен и Берг.

Комментируя помилование Филипченко и Моисеенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, по его информации, Москва ответит на это зеркально. Позднее 15 ноября офис Науседы сообщил, что Матайтис и Тамошайтись вернулись в Литву.