Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные вертолеты размещены на базе, ранее принадлежавшей американским войскам, в районе сирийского города Метрас, соответствующую видеозапись показал телеканал Минобороны России "Звезда".

На кадрах видно, как российские военные десантируются с вертолетов Ми-8 и занимают круговую оборону на бетонной площадке около базы. После посадки нескольких вертолетов, включая Ми-35, военнослужащие заходят на территорию оставленного армией США объекта.

Внутри видны брошенные морские контейнеры с остатками медикаментов и средств оказания медицинской помощи, боевые посты, оснащенные кондиционерами кирпичные казармы, на улице валяются коробки от боеприпасов со стреляными гильзами, колеса от военной техники и мусор. Видно, что американские военнослужащие покидали базу в спешке: внутри жилых помещений оставлены некоторые личные вещи, в том числе настольные игры, кальяны, консервы с едой.

Американские военные не стали забирать тренажерный зал, бросили запасы бутилированной воды, инструменты, цистерну с помпой для заправки автомобилей с надписью U.S. ARMY.После занятия базы военнослужащие РФ подняли российский флаг.

Ранее о взятии под охрану бывшей американской авиабазы "Сиррин" на севере Сирии журналистам сообщил старший инспектор военной полиции РФ.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях", - сказал инспектор в пятницу утром. Он отметил, что российские саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов и возможных ловушек.

Ранее полевой аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии. Вертолеты армейской авиации ВКС РФ перебазировались на аэродром, чтобы не дать американцам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе.

Как сообщил телеканалу "Звезда" начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин, на бывшей американской базе появится центр выдачи гуманитарной помощи сирийцам.

"Сегодня мы начинаем разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи к возвращению к мирной жизни. Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - сказал Жмурин.