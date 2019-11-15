Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские власти освободили двух литовцев, осужденных за шпионаж, в рамках обмена заключенными между странами. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

Он отметил, что освобожденные уже "воссоединились со своими семьями".

Ранее стало известно, что литовские власти помиловали двух граждан России - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил возможность помилования находящихся в заключении в РФ граждан Литвы в ответ на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж россиян.

Комментируя состоявшийся обмен, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-сотрудник спецслужб Владимир Джабаров, отметил, что Россия и впредь будет практиковать обмен осужденными за шпионаж, если эти люди не совершили в стране каких-то особо тяжких преступлений.

"Все зависит от тяжести содеянного. Если говорить о том, что произошло сейчас - люди были осуждены за шпионскую деятельность и отбыли какой-то срок наказания - если тяжесть (содеянного ими) не такая большая, то это нормально, это общепринятая мировая практика", - сказал Джабаров.

Он отметил, что Россия "и впредь будет практиковать подобные обмены, чтобы помочь нашим разведчикам, которые попали в сложную ситуацию".