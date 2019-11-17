Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанные в Керченском проливе корабли вернут Украине 18 ноября. Утром в воскресенье их начали буксировать из Керчи. К месту передачи судов следуют поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака", к вечеру они добрались до нейтральных вод напротив южнобережного поселка Гаспра (Крым).

- Александр Лукашенко заявил, что не будет держаться за власть "посиневшими пальцами". При этом президент Белоруссии рассказал, что решил участвовать в выборах в 2020 году. Он пообещал не обижаться, если его кандидатуру не поддержат, но подчеркнул, что ради развития государства "вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста". В беседе с журналистами Лукашенко заявил также о сложностях в отношении с Россией, которая каждый год "подсовывает" новые условия сотрудничества.

- Возобновление прямых рейсов на курорты Египта откладывается. Информированный источник заявил, что вопрос об авиасообщении с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой будет обсуждаться в 2020 году, поэтому в новогодние праздники рейсы не будут возвращены в расписание.

- В Тбилиси проходят митинги оппозиции. Участники акций требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Группа протестующих собралась напротив здания парламента, они повесили на железные ворота здания цепи с замками. Между тем у здания правящей партии "Грузинская мечта" полиция выставила кордон, сорвав планы оппозиционеров провести пикет.

- Морозы придут в Москву в четверг. В ночь на 21 ноября температура опустится до минус 3-8 градусов, днем будет около нуля. В дальнейшем днем температура будет варьироваться от нуля до минус 5 градусов.