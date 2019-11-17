Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

В парке на Воробьевых горах Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Морозная погода в столичном регионе установится с четверга, 21 ноября, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В понедельник днем температура воздуха днем достигнет плюс 5-7 градусов, в ночь на вторник - не ниже 1-3 градусов тепла, днем 19 ноября - плюс 3-5 градусов.

Вместе с тем, в среду в течение суток температура будет держаться в районе ноля градусов, а в ночь на четверг опустится до 3-8 градусов мороза. В последующие дни следующей недели в дневные часы температура воздуха будет держаться в районе 0 - минус 5 градусов.

При этом без того повышенное атмосферное давление (около 758 мм рт. ст.) со среды продолжит дальнейший рост и во второй половине недели составит около 769 мм рт. ст., что выше нормы более чем на 20 единиц.

Согласно данным синоптиков, пока средняя температура воздуха в ноябре на 4,4 градуса превышает климатическую норму.