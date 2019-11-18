Экс-главу отдела МВД в Челябинской области разжаловали за пьяный дебош в сауне

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Руководителя отдела МВД по Нагайбакскому району Челябинской области Дениса Гладышева понизили в должности после проверки информации из соцсетей о скандале в публичном месте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ в понедельник.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что Гладышев понижен до оперуполномоченного отдела уголовного розыска в районном отделе полиции Магнитогорска.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что проверка подтвердила изложенную анонимно в начале ноября в паблике "ВКонтакте" "Омбудсмен полиции" информацию о том, что глава отдела МВД стал участником пьяного дебоша в сауне. Автор поста сообщал, что Гладышев, находясь в госпитале Магнитогорска, и его товарищ приехали пьяными в сауну и стали там буянить, в итоге пришлось вызвать полицию, сотрудники которой увезли его в наручниках.

Автор публикации также отметил, что Гладышев и раньше неоднократно появлялся пьяным в публичных местах.