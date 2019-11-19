Госдума разрешила показывать свастику в искусстве без целей пропаганды

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при отсутствии в них пропаганды и оправдания нацизма.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, в том числе, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

В феврале 2019 года комитет Госдумы по культуре поддержал снятие ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды и порекомендовал нижней палате принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Первое чтение законопроекта прошло в Госдуме в конце июня.

Во втором чтении в законопроект было внесено изменение, согласно которому "демонстрирование символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможно при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская заявила журналистам, что внесенные поправки позволяют снять "общественный раздражитель", особенно накануне празднования 75-летия Победы.

"Люди захотят ставить кадры, люди захотят ставить плакаты, люди захотят ставить старые фотографии, люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за нашу Родину. И очень хорошо, что это эти благие намерения никаким образом не будут попадать под некие наказания. Это был такой момент абсурда, который очень раздражал общество и которой мы сейчас убираем", - сказала Ямпольская.

Она добавила, что в ближайшее время необходимо будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.