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Путин снял запрет на свастику в искусстве и науке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предполагает, что демонстрация нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Планируется также внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Владимир Путин

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