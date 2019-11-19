Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Провал асфальта в Пензе, "красивые" номера и ребенок за рулем в Татарстане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Пензе машина провалилась под асфальт. Из-за провала на проезжей части погибли два человека. Причиной ЧП стал прорыв трубы горячего водоснабжения: в этом месте находятся тепловые сети, поэтому машина упала в кипяток. Дело на контроле главы СКР.

- МВД и Минэкономики согласовали правила продажи "красивых" номеров. Как узнал "Коммерсантъ", получить "красивый" номер для автомобиля можно будет при заполнении заявления на регистрацию машины через портал госуслуг.

- Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы. По информации источника, сотрудник Центра спецназначения службы госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В МВД подтвердили, что в кафе в центре столицы произошла драка, после которой мужчина попал в больницу.

- В Татарстане возбудили дело против женщины, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч. Многодетная мать из Набережных Челнов сама разместила в соцсетях видео того, как ее 6-летний сын находится за рулем движущегося автомобиля.

- Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро. Предполагается, что "золотую акцию" передадут новому некоммерческому "Фонду общественных интересов".

- Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой. Как заявляет юрист доцента, тот предпринял попытку самоубийства во время следственных действий, но ему помешали сотрудники МВД. Защита Соколова задумалась, не совершил ли тот убийство девушки под влиянием Луны.

- Биатлон в своем нынешнем виде оказался под угрозой из-за экологии. Еврокомиссия рассматривает вопрос о полном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, ссылаясь на его вред для окружающей среды. В биатлоне для изготовления патронов используется именно свинец.