Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"В кафе на Пречистенской набережной произошел конфликт, в ходе которого неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. В настоящее время он госпитализирован в отделение нейрохирургии", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у офицера закрытая черепно-мозговая травма.