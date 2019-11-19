Поиск

Землекопы попали под обвал на кладбище в Заполярье

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На строящемся кладбище в Мончегорске (Мурманская область) произошел обвал грунта, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах региона.

"По предварительной информации, на кладбище произошел обвал грунта и в результате спасательных работ двое рабочих извлечены на поверхность и госпитализированы, один человек погиб", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, спасатели продолжают на месте происшествия поисковые работы, потому что есть вероятность, что под грунтом может находиться еще один человек.

Сейчас на место происшествия выехали следователи, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Мурманская область

Новости

Девятилетняя девочка в казачьей форме пропала на Кубани

Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Госдума приняла в I чтении новую версию законопроекта о развитии виноделия в РФ

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчин в яме с кипятком в Пензе

Дума одобрила поправку о признании граждан иноагентами

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');