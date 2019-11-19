Землекопы попали под обвал на кладбище в Заполярье

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На строящемся кладбище в Мончегорске (Мурманская область) произошел обвал грунта, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах региона.

"По предварительной информации, на кладбище произошел обвал грунта и в результате спасательных работ двое рабочих извлечены на поверхность и госпитализированы, один человек погиб", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, спасатели продолжают на месте происшествия поисковые работы, потому что есть вероятность, что под грунтом может находиться еще один человек.

Сейчас на место происшествия выехали следователи, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.