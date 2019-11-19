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Двое рабочих погибли из-за обвала на строящемся кладбище в Заполярье

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На строящемся кладбище в Мончегорске (Мурманская область) погибли двое рабочих, по данному факту начата проверка, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, во вторник на кладбище обрушились откосы траншеи, которую выкопали работники строительной организации для установки дренажной системы водоотвода.

Сначала засыпало двух рабочих, которые спустились в траншею. Трое коллег попытались их спасти, но произошло повторное обрушение земли, и они также оказались под обвалом.

"В результате происшествия два работника погибли, одному работнику оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях, двое других работников от медицинской помощи отказались", - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев и директора строительной организации, название которой не раскрывается. Кроме того, следователи изъяли рабочую документацию.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил "Интерфаксу" о гибели одного человека в результате обвала грунта на строящемся кладбище в Мончегорске. Он отмечал, что двое рабочих были спасены и госпитализированы, но спасательные работы продолжаются, потому что была вероятность, что под грунтом может находиться еще один человек.

Мончегорск Мурманская область СКР

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