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Матвиенко и Володин поспорили о роли женщин в политике

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спикеры Совета Федераци и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин высказали противоположные мнения о влиянии женщин в политике на совете Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге.

Матвиенко считает, что роль женщин в политике растет.

"Женская составляющая набирает силу, мощь, и не обещаю, что мы на этом остановимся... Радует, что в составе нашего парламентского сообщества растет роль женщин, это уже устойчивая тенденция. У нас все в порядке с гендерной политикой. Я думаю, что такая конкуренция заставит и наших мужчин действовать более активно", - сказала она.

Володин возразил, что тенденция не новая, и призвал женщин не забывать о семье.

"Она (роль женщин) у нас с 1918 года растет. Мы впереди планеты всей... Валентина Ивановна, мы (мужчины) меньше живем, это не в наших силах (конкурировать). Мужчины более ранимые, женщинам надо помнить это и больше уделять внимание семьям. Семья - основа стабильности любого общества. Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают", - сказал Володин.

"Ваша речь отменяется", - отрезала Матвиенко под смех участников заседания.

СНГ Валентина Матвиенко Вячеслав Володин

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