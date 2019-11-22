"Газпром" установил цену размещения квазиказначеек с дисконтом 11% к рынку

С учетом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил, что цена размещения в рамках продажи группой 3,59% собственных акций из квазиказначейского пакета составила 220,72 рубля за акцию. К цене закрытия торгов в среду дисконт составил 11%.

В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 рубля за бумагу единственному инвестору при рыночной цене 212 рублей. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей.

О намерении продать 3,59% собственных акций из квазиказначейского пакета "Газпром" сообщил утром 21 ноября, на продажу выставлены 850 590 751 акция. Андеррайтером размещения, как и в прошлый раз, стал Газпромбанк.

Продавцом в этот раз выступает российская "дочка" "Газпрома" - АО "Газпром газораспределение". В июле размещались акции с балансов Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited.

С учетом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей. За обе сделки выручка составит 326,7 млрд рублей.

К концу торгов четверга, через девять часов после объявления о размещении, "Газпром" сообщил, что получил на свои акции 479 заявок общим объемом 237 748 760 000 рублей. В июле компания получила 494 заявки на 198,9 млрд рублей.

Единственный покупатель июльского пакета до сих пор не назван. Если предположить, что тот же инвестор купил и вторую часть квазиказначейского пакета, у "Газпрома" появится второй по величине акционер после государства с долей в 6,5%.

Государство контролирует 50,23% акций "Газпрома" - напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО "Роснефтегаз" (10,97%) и АО "Росгазификация" (0,89%).