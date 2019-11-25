Поиск

У 10 учеников лицея в Биробиджане был обнаружен норовирус

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Диагноз РНК-норовирус II группы подтвердился у 10 детей, обучающихся в лицее № 23 Биробиджана, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города.

"Из-за РНК-норовируса II группы, который был обнаружен у 10 детей лицея № 23, по рекомендациям областного Роспотребнадзора, в образовательном учреждении с 24 ноября временно приостановили учебный процесс. В связи с этим был скорректирован график работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учащиеся лицея временно будут обучаться дистанционно. В течение недели школьники через "Электронный дневник" будут получать домашние задания и выполнять их.

"В течение недели в образовательном учреждении будут проводить дезинфекцию помещений. Это поможет локализовать очаг заболевания и предупредить распространение инфекции среди детей на срок инкубационного периода", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 23 ноября более 50 учащихся лицея № 23 Биробиджана не смогли выйти на занятия из-за кишечной инфекции. Четверо учеников госпитализированы. Прокуратура начала проверку.

ЕАО

Новости

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Один из пропавших в Коми при задымлении на шахте горняков поднят живым

МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

В Коми пропали трое горняков

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Что произошло за день: воскресенье, 24 ноября

Крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для учений вместе с кораблями ЮАР и КНР

Пилот севшего в Ростове-на-Дону лайнера умер от сердечного приступа

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем

Луговой назвал публикации об отравлении Гебрева попыткой скомпрометировать спецслужбы РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');