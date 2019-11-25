У 10 учеников лицея в Биробиджане был обнаружен норовирус

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Диагноз РНК-норовирус II группы подтвердился у 10 детей, обучающихся в лицее № 23 Биробиджана, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города.

"Из-за РНК-норовируса II группы, который был обнаружен у 10 детей лицея № 23, по рекомендациям областного Роспотребнадзора, в образовательном учреждении с 24 ноября временно приостановили учебный процесс. В связи с этим был скорректирован график работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учащиеся лицея временно будут обучаться дистанционно. В течение недели школьники через "Электронный дневник" будут получать домашние задания и выполнять их.

"В течение недели в образовательном учреждении будут проводить дезинфекцию помещений. Это поможет локализовать очаг заболевания и предупредить распространение инфекции среди детей на срок инкубационного периода", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 23 ноября более 50 учащихся лицея № 23 Биробиджана не смогли выйти на занятия из-за кишечной инфекции. Четверо учеников госпитализированы. Прокуратура начала проверку.