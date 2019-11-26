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Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Спасение девочки от насильника в Иркутске, разбирательства МОК и наказание за пуск ракеты в ангаре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку. 16-летний школьник увидел, как ребенка затащили в машину, и позвал на помощь взрослого. Вместе они догнали преступника и вызволили девочку. Арестованный злоумышленник ранее уже дважды был осужден за сексуальное насилие.

- С двоих военных взыскали более 30 млн рублей за пуск ракеты в ангаре в Крыму. Минобороны с участников инцидента 2017 года требовало более 46,5 млн рублей.

- МОК выступил за самые суровые наказания виновникам допингового скандала в РФ. В организации подчеркнули, что не имеют претензий к чистым спортсменам и ОКР, а в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории винят российские власти. Между тем в ВАДА полагают, что МОК может продавить решение в пользу России.

- Владимир Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами "Яндекса". Сегодня же президент подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса".

- Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы, СКР обжалует это решение в Генпрокуратуре.

- Движение по трассе Москва-Петербург М-11 откроется 27 ноября. Причем первые машины уже поехали по скоростной автодороге.

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