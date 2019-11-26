Движение по трассе Москва-Петербург М-11 откроется 27 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Движение по новой платной трассе М-11 от Москвы до Петербурга откроется в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Она отметила, что первые машины уже поехали по скоростной автодороге, но полностью работать трасса начнет 27 ноября.

По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, которые приводит пресс-служба, "с точки зрения безопасности дорога соответствует самым высоким мировым стандартам".

Управляющая трассой госкомпания "Автодор" ранее сообщала, что движение на всем протяжении М-11 должно открыться до конца года.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. В 2014 году консорциум заключил с РФ в лице "Автодорп" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе М-11 на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с соглашением, консорциум обязался построить участок дороги, заниматься эксплуатацией и техобслуживанием, а также собирать плату за проезд по участкам, которые компания получит в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 проложена в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.