СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском районном суде Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет обжалует в Генпрокуратуре решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Решение прокуратуры Москвы будет обжаловано у вышестоящего прокурора (в Генпрокуратуре - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

О закрытии дела узнал "Коммерсантъ". 25 ноября в суде прокурор выступал против ареста чиновницы, но суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал ее до 20 января. После этого прокуратура признала уголовное преследование Голосной необоснованным и незаконным, сообщило издание.

Голосную задержали 21 ноября. Ей вменили три эпизода злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц (ч. 1 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК).

Как считает следствие, она поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп", хотя оборудование не соответствовало стандартам. В результате компания недоплатила 58 млн рублей налогов.

В суде она вину не признала.

По ее делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

"Альфа Групп" выпускала слабоалкогольные коктейли Marty Ray и Blazer под видом пивных коктейлей, рассказал источник "Коммерсанта" на алкогольном рынке. В суде Голосная заявила, что пивной рынок в России не так четко отрегулирован законодательно, как рынок другой алкогольной продукции. Закон не выдвигает к ней те требования, о которых говорят следователи, новые законодательные требования только вступают в силу, поэтом позиция следователя является лишь его личным мнением, пересказала газета.