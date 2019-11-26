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РФ захотела начать дискуссию о продлении СНВ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в переговорах о пролонгации СНВ (договора между РФ и США о сокращении стратегических ядерных вооружений), заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Да, мы очень заинтересованы, речь идет о нашей безопасности", - сказал он, выступая на конференции фонда Кёрбера в Берлине.

По его словам, российская сторона "хотела бы начать дискуссию".

Грушко подчеркнул, Россия предлагает начать переговоры как можно раньше. "Будет очень опасно ждать февраля 2021, поэтому мы предлагаем начать как можно скорее", - сказал замминистра.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

МИД РФ Россия

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