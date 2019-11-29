Локомотив столкнулся с легковым автомобилем в Иркутске

Пострадавших в результате столкновения нет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом на регулируемом железнодорожном переезде в Иркутске в пятницу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Столкновение произошло в 10:23 по местному времени (5:23 мск) при исправно действующей автоматической сигнализации на переезде, расположенном на улице Мира.

"Водитель легкового автомобиля совершил столкновение с локомотивом, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд. В результате ДТП никто не пострадал. На график движения поездов ДТП не повлияло", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает комиссия Восточно-Сибирской железной дороги, добавили в пресс-службе.