Суд вернул прокурорам дело задержанного за бросок бутылки в полицейских на акции в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вернул прокурору уголовное дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрению судом", - говорится в решении судьи Марии Сизинцевой.

Вопрос о возврате дела суд в среду поставил по собственной инициативе. По мнению судьи, в обвинительном заключении не уточняется место совершенного, по версии следствия, Раджабовым преступления. Прокурор не поддержал позицию суда.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин заявил, что защита согласна на возвращение дела в случае освобождения Раджабова из-под стражи.

Раджабову вменяется угроза применения насилия к трем полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста в центре Москвы 27 июля - бросок пластиковой бутылки в их сторону.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После нее СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).