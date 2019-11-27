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СКР проверит сообщения о смерти женщины после отказа медиков нести ее на носилках

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти женщины, которую якобы отказались спускать по лестнице на носилках врачи скорой помощи во Владимире.

"Руководителем следственного управления поручено изучить изложенные в публикациях обстоятельства. Проводится доследственная проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным СМИ, женщина во Владимире из-за плохого самочувствия вызвала бригаду скорой помощи. Пациентку решили госпитализировать, но якобы врачи отказались спускать ее по лестнице на носилках. Спустившись по лестнице, на первом этаже ей стало плохо, и она умерла.

Владимир

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