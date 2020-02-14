СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав и Следственный комитет Свердловской области начали проверять сообщения СМИ о том, что пациента, который не мог передвигаться сам, выбросили из машины скорой помощи в снег. Они проверят медиков на предмет возможного ненадлежащего обращения с пациентом.

Следователи опросят сотрудников скорой помощи, приемного покоя больницы и возможных пациентов, а также изучат медицинские документы о госпитализации и лечении этого мужчины. Они выяснят, "насколько своевременно, полно и качественно" ему была оказана медицинская помощь, сообщили в пресс-службе управления СК.

В СМИ и соцсетях появилась видеозапись мужчины, который ползет по снегу. В описании к видео говорится, что это снято у приемного покоя больницы в Каменске-Уральском. У больного произошло защемление нервных окончаний, он не мог шевелить ногами, его привезли к больнице на скорой помощи, но затем высадили прямо в снег и оставили.

В пресс-службе свердловского Минздрава "Интерфаксу" сказали, что жалоб на неоказание медицинской помощи не получили, не поступало их и в больницу. В рамках проверки чиновники изучают все видеозаписи за последние двое суток.

Личность мужчины установлена, заявили в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудники больницы рассказали прокурорам, что 44-летний житель Каменска-Уральского был доставлен в больницу, там его осмотрели на предмет исключения травмы позвоночника. Затем его перевезли на скорой помощи в другой корпус. В приемном покое он отказался от осмотра и сам покинул больницу, утверждают врачи. Городская прокуратура проверит и выяснит, так ли это.