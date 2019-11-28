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Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития

Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совместная комиссия министерства образования Новосибирской области и мэрии Новосибирска направлена утром в четверг в школу №183 в Кировском районе города для проверки информации об избиении школьницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы. Ситуация взята на контроль региональным министерством образования, в случае подтверждения фактов будут приняты решения, в том числе - управленческие", - сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, в результате избиения пострадала ученица второго класса, которую в начале ноября одна из матерей выгнала из-за общего стола во время чаепития в школе. Выгнавшая девочку женщина объяснила свой поступок тем, что мать ребенка не сдала деньги на нужды класса. Родительница пострадавшей отказывалась сдать деньги из-за отсутствия отчетности о тратах.

Позже директор школы №183 Наталья Пермякова запретила проводить чаепития в классах. Издание "КП-Новосибирск" со ссылкой на маму пострадавшей девочки пишет, что школьницу избил одноклассник. Как пишет газета, перед этим мальчик заявил ей: "Это ты виновата, что у нас больше не будет чаепитий".

"Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал — то блузку порвет, но до таких крайностей не доходил", - рассказала изданию мать пострадавшей.

Женщина подозревает, что напавшего на ее дочь мальчика настроила против одноклассницы его мать. По словам женщины, она уже обратилась в полицию по факту избиения дочери.

В среду, 27 ноября, также сообщалось, что в деталях произошедшего будет разбираться и прокурор Кировского района Новосибирска.

"Прокуратура проверит соблюдение прав ребенка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, даст оценку ответственным должностным лицам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорилось в сообщении регионального надзорного ведомства.

Новосибирск

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