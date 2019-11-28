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Екатеринбурженка взыскала полмиллиона рублей за проведение ненужной ей химиотерапии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Екатеринбурга отсудила у государственного противотуберкулезного диспансера Свердловской области более 500 тысяч рублей за неправильное лечение, сообщает пресс-служба областного суда.

По данным инстанции, летом 2016 года женщина попала в противотуберкулезный диспансер, и врач-рентгенолог поставил ей "дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом и саркоидозом легких". Туберкулез коллегиально решили лечить химиотерапией, хотя микобактерий туберкулеза у женщины не нашли.

Точный диагноз - саркоидоз - женщине поставили уже позже, после специального исследования. Однако к тому времени на фоне лечения у женщины развился лекарственный гепатит. Ее выписали домой с несколькими сопутствующими заболеваниями, и дальше она лечилась уже за свой счет.

Поправив здоровье, женщина подала в суд. Экспертиза показала, что в химиотерапии она не нуждалась, а гепатит появился у нее в результате проводившегося лечения.

Ленинский суд Екатеринбурга постановил взыскать с диспансера в пользу пациентки компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и расходы на лечение - 23,5 тыс. рублей. Диспансер обжаловал это решение в облсуде, однако тот оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Екатеринбург

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