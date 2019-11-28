Минсельхоз предупредил о риске гибели озимых в отсутствие снега

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - На территориях, где начались морозы, но до сих пор не выпал снег, возник риск вымерзания посевов озимых, признал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. Он заявил об этом в Совете Федерации.

Кроме того, в ряде регионов во время сева озимых было слишком сухо.

Пока у министерства нет достоверных данных о гибели посевов, добавил чиновник.

По его словам, в 2019 году озимые посеяли на 18,2 млн га, что на 0,5 млн га больше, чем годом ранее. 90% озимых пришлось на пшеницу, 6% - на рожь, 3,3% - на ячмень и 0,5% - на тритикале. "Это говорит о том, что аграрии видят перспективы на зерновом рынке", - сказал Некрасов.