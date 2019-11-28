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Минсельхоз оценил в 13 млрд рублей ущерб сельхозпроизводителей от природных катаклизмов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В 2019 году общий ущерб сельхозпроизводителей от природных катаклизмов приближается к 13 млрд рублей, погибло 1,9% от общей площади посевов, заявил в Совете Федерации директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

Площадь гибели сельхозкультур превысила 1,5 млн га, добавил он. Эти потери он оценил как "довольно серьезные". Потери аграриев шести регионов были возмещены из резервного фонда правительства. По остальным Минсельхоз по постановлению правительства выплатит заявленный ущерб до конца года.

"По ряду субъектов были отмечены неблагоприятные погодные факторы, по ряду даже эти факторы потребовали вмешательства высшего должностного лица и правительства, в соответствии с указом президента в них была объявлена чрезвычайная ситуация", - напомнил чиновник.

Засухи, выпревание и вымерзание посевов, пожары и паводок в 2019 году были в 25 регионах. Там вводили режим ЧС. От засухи пострадали аграрии Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской и Нижегородской областей, Башкирии, Чувашии и ряда других регионов. Переувлажнение почвы отмечено в Мордовии, Томской, Вологодской и Новгородской областях, выпревание посевов - в Мордовии, Саратовской и Кировской областях.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Минсельхоз правительство

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