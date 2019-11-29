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Начальник подразделения тюменской полиции потратил премии подчиненных на банкет и себя

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Начальнику одного из подразделений управления МВД по Тюменской области предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщает в пятницу региональное управление СКР.

По данным ведомства, обвиняемый с августа по сентябрь 2017 года требовал от своих подчиненных подать рапорты на оказание материальной помощи, сказав, что эти деньги пойдут на финансирование конкурса "Лучший по профессии". Премии в сумме порядка 182 тыс. рублей полицейские отдали своему начальнику, а он часть денег потратил на организацию банкета, а другую - присвоил.

Кроме того, по данным следствия, с ноября по декабрь 2017 года начальник подразделения собрал с шести подчиненных по 5 тыс. рублей и забрал деньги себе.

Тюменская область МВД РФ

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