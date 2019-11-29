В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину со спящим в ней ребенком

Мать девочки оштрафовали за то, что она оставила ребенка в машине одного

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Представитель микрокредитной организации в Екатеринбурге за долги забрал у женщины машину, в которой спал маленький ребенок.

В связи с этим сотрудники отдела полиции №14 проводят проверку. "Ими будет дана юридическая оценка действиям коммерческой компании, представитель которой увез машину должницы вместе с ребенком", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в среду. Мать трехлетней девочки припарковалась на своей Mazda 3 около одного из бизнес-центров в Екатеринбурге, оставив спящего ребенка в заведенной машине, а также ключи от нее. Когда женщина вернулась обратно, то не обнаружила ни автомобиля, ни ребенка.

Позже выяснилось, что машину забрал представитель микрофинансовой организации, где женщина под залог машины взяла заем в 160 тыс. рублей, но не платила по кредиту.

Представитель компании вычислил местонахождение должницы по спутниковым маякам. "Какое-то время он прождал хозяйку авто, но затем сел в Mazda и направился к месту стоянки компании. По пути туда он заметил спящего ребенка, после чего заехал в ближайший отдел полиции №4, чтобы передать его", - отметил Горелых.

Полицейским мужчина заявил, что не стал бы забирать машину, если бы знал, что в ней ребенок.

В отношении матери ребенка заведено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).