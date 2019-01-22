Столичный коллектор взят под домашний арест за угрозы детям должника и их учителям

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест столичного коллектора, угрожавшего расправой над детьми должников и их учителями, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова во вторник.

"Тушинская межрайонная прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия об избрании коллектору меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала она.

По ее словам, такое решение принято в связи с тем, что ранее прокуратура переквалифицировала на более тяжкую статью уголовное дело в отношении столичного коллектора. Дело передано от дознавателя следователю.

"В связи с тем, что в рамках расследования получены доказательства о наличии в действиях неустановленных лиц иного, более тяжкого преступления - самоуправства, совершенного с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ), прокурором данное уголовное дело изъято из производства органа дознания и передано в следственный отдел ОМВД России по району Покровское-Стрешнево для производства предварительного следствия", - сказала Нефедова.

Она отметила при этом, что "в настоящее время лицо, осуществлявшее звонки, установлено, с ним проводятся следственные действия".

Расследование уголовного дела поставлено Тушинской межрайонной прокуратурой на контроль, добавили в прокуратуре столицы.

Ранее Тушинская межрайонная прокуратура Москвы по обращению директора школы № 1285 организовала проверку. Выяснилось, что "в период времени с 24 декабря 2018 года по 15 января 2019 года неустановленные лица систематически звонили директору образовательного учреждения, представляясь работниками ООО МКК "Шилинг" и требуя возврата микрозайма отцом одного из учеников школы, сопровождая требования угрозами насилия и расправы в отношении директора, учителей школы, а также их детей".

После вмешательства прокурора 15 января по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, а статья "Самоуправство с угрозой применения силы" - до пяти лет.

21 января сообщалось о задержании коллектора.