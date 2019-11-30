Движению "За права человека" отказали в площадке для съезда, сославшись на отключение света

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Движению "За права человека" отказали в проведении съезда в первоначальном месте якобы из-за отключения электричества, мероприятие перенесут на другую площадку, сообщил "Интерфаксу" в субботу лидер движения Лев Пономарев.

Он добавил, что владельцы помещения позвонили ему и сообщили, что их при телефонном разговоре попросили сделать так, "чтобы съезд был отменен".

Вместе с тем, Пономарев добавил, что съезд все равно планируется провести в субботу, 30 ноября.

Ранее Пономарев сообщил "Интерфаксу", что во второй половине дня пройдет съезд движения, которое 1 ноября Верховный суд ликвидировал по требованию Минюста. "На съезде мы внесем поправки в устав. Поскольку мы пока лишены юрлица только судом первой инстанции, у нас впереди еще апелляция, к ней мы и готовим поправки в устав. Мы понимаем, что нас уничтожили, но поправки в устав - справедливое требование. Мы говорили - подождите, дайте внести поправки, тогда рассматривайте нашу ликвидацию. Нам не дали. Поэтому вносим поправки сейчас, на апелляцию пойдем с поправками", - сказал Пономарев.

Ранее Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение продолжит работу, несмотря на решение Верховного суда. 29 ноября движение подало жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по административным делам.

Многие правозащитные и общественные организации высказались против решения о ликвидации "За права человека" и выразили готовность помочь движению. Среди них - СПЧ, "Мемориал", Amnesty International и другие.