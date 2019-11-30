Поиск

Одного из руководителей свердловского СК обвинили в получении взятки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области задержан первый замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", - рассказала она.

Петренко добавила, что центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело в отношении задержанных. Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки" ), а второму фигуранту - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве" ).

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, Бусылко был задержан при получении взятки в 18 млн рублей.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Свердловская область СКР

Новости

После крушения вертолета под Абрау-Дюрсо возбудили уголовное дело

Пономарев сообщил о создании правозащитной гражданской коалиции

В результате падения вертолета вблизи Абрау-Дюрсо погиб пилот

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

Карельские чиновники назвали возможную причину выпадения желтого снега в Сегеже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');