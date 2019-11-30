Одного из руководителей свердловского СК обвинили в получении взятки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области задержан первый замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", - рассказала она.

Петренко добавила, что центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело в отношении задержанных. Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки" ), а второму фигуранту - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве" ).

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, Бусылко был задержан при получении взятки в 18 млн рублей.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.