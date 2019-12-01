Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Крупная авария в Забайкалье, новые яблоки и увеличенная вместимость поездов МЦД

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский автобус попал в аварию в Забайкальском крае. Он перевозил 44 пассажиров по маршруту Сретенск-Чита и упал с моста в реку Куенга с высоты 9-12 метров. В результате аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, водитель погиб. Сообщалось, что причиной ДТП мог стать взрыв колеса автобуса.

- МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника. Ранее перейти с 7-вагонных составов на 11-вагонные намеревались с 9 декабря. Столичные власти обещают, что появятся 357 тыс. дополнительных мест в сутки.

- Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек, сообщил академик РАН Вадим Покровский со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Основным путем заражения в России является секс между мужчиной и женщиной. Между тем Минздрав намерен добиться введения уроков по профилактике ВИЧ для родителей школьников, чтобы они давали разрешение на проведение таких уроков своим детям.

- Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом". Болельщики красно-белых утверждают, что их задерживали во время ночного рейда без каких-либо оснований. В воскресенье "Зенит" принимает "Спартак" в матче 18-го тура РПЛ.

- В США презентовали сорт яблок, которые не портятся в течение года. Селекционеры обещают, что суперхрустящие яблоки сорта Cosmic Crisp будут сочетать в себе сладость и кислинку и смогут храниться в холодильнике до 12 месяцев.