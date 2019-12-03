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Произошел пожар на Троицкой ГРЭС под Челябинском

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на площади 110 квадратных метров в одном из цехов Троицкой ГРЭС под Челябинском, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС РФ.

Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. Изначально был обнаружен пожар на площади 100 кв. метров, в ходе тушения обнаружили возгорание еще в одном помещении на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В свою очередь пресс-служба ПАО "ОГК-2" пояснила, что возгорание произошло в котлотурбинном цехе ГРЭС.

"Тепло-и электроснабжение потребителей не нарушено. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле котлотурбинного цеха.

Из цеха самостоятельно вышли 8 человек.

В ликвидации последствий происшествия была задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники.

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