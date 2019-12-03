Пожар в резервном цехе Троицкой ГРЭС ликвидирован

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на площади 110 квадратных метров в одном из цехов Троицкой ГРЭС под Челябинском, сообщили "Интерфаксe" в региональном ГУ МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован на площади 110 квадратных метров. Изначально был обнаружен пожар на площади 100 кв. метров, в ходе тушения обнаружили возгорание еще в одном помещении на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь пресс-служба ПАО "ОГК-2" пояснила, что возгорание произошло в котлотурбинном цехе ГРЭС.

"Тепло-и электроснабжение потребителей не нарушено. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Пресс-службе также уточняет, что оборудование ГРЭС находится в работе.

"По уточненным данным, площадь возгорания не превышала 30 кв. метров, задымления - 110 кв. метров. Размер ущерба оценивается, имущество предприятия застраховано", - отмечает пресс-служба.

По данным ОГК-2, возгорание кабелей произошло в кабельном тоннеле под турбогенератором №8 в котлотурбинном цехе №3.

Ранее сообщалось, что из цеха самостоятельно вышли 8 человек.

В ликвидации последствий происшествия была задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники.