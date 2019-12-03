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Нарушавший ПДД пешеход ударил полицейского ножом в Мытищах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Мытищах неизвестный напал на сотрудника ГИБДД, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, и инспектор ГИБДД сделал ему замечание.

В ответ злоумышленник напал на сотрудника полиции и ранил его ножом в шею.

В пресс-службе регионального управления полиции. позднее подтвердили, что на полицейского было совершено нападение. Там уточнили, что "мужчина нанес одному из полицейских удар в область лица".

Нарушитель доставлен в отдел полиции. Пострадавшему оказали помощь на месте.

Мытищи ГИБДД

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