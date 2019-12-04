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Суд арестовал мужчину, ударившего ножом полицейского в Мытищах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу жителя Подмосковья, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции в Мытищах (статья 317 УК РФ), сообщила в среду "Интерфаксу" старший помощник руководителя главного следственного управления СКР России по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что на допросе у следователя 26-летний мужчина вину не признал, в содеянном не раскаялся. Расследование по делу продолжается, идет сбор доказательств, добавила представитель подмосковного управления СКР.

Накануне, 3 декабря, появилась информация о нападении неизвестного на сотрудника ГИБДД на Благовещенской улице в Мытищах. По данным регионального управления МВД, мужчина был остановлен сотрудниками полиции, когда переходил дорогу в неположенном месте. Нарушитель ПДД ударил одного из полицейских ножом в лицо, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД.

Нападавший был доставлен в отдел полиции. Пострадавшему инспектору оказали помощь на месте.

Позднее Врадий сообщила "Интерфаксу", что на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СКР по Московской области. Представитель СКР также уточнила, что ранивший полицейского мужчина пытался бежать, но был задержан. С места происшествия в ходе осмотра изъяли кухонный нож.

Ольга Врадий СКР Московская область Мытищи

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