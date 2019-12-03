Образованных семейных мужчин назвали наиболее склонными к аферам со страховкой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Исследование, проведенное Университетом прокуратуры РФ, свидетельствует, что к махинациям при получении страховых выплат склонны по большей части мужчины среднего возраста, имеющие высшее или среднее специальное образование.

"Согласно полученным данным, 80% подобных нарушителей - это мужчины, не судимые ранее и не совершавшие преступления", - сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов на конференции по противодействию страховому мошенничеству "Барьер-2019" во вторник.

Социально-демографический портрет такого нарушителя, по словам Ефремова, показывает, что это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, с высшим или средним специальным образованием, без постоянного дохода, зачастую имеющий семью.

"Это не портрет группового преступника, но портрет правонарушителя, который занимается бытовыми злоупотреблениями, а точнее приписками для увеличения размера страхового возмещения. Описание отражает черты тех, чье поведение содержит признаки злоупотреблений", - уточнил Ефремов.

Исследование проводилось в 2018 году по запросу Центробанка. В нем была проанализирована информация, полученная от 900 прокуроров, 1 тыс. представителей страховых компаний и 200 сотрудников ЦБ, сообщил Ефремов. По его словам, среди прочего учитывались те случаи, когда клиент забирает заявления на выплату после того, как страховая компания уличила его в махинациях при попытке получить страховое возмещение.

Как правило, правонарушения касаются сфер автострахования или имущественного страхования. По словам Ефремова, как правило нарушители неправомерно завышают требования по страховым выплатам на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. "Однако в целом по рынку эти суммы для страховщиков выливаются в десятки миллиардов рублей", - отметил представитель ВСС.

Предпосылками для подобного поведения вице-президент Союза считает низкий уровень правосознания, культуры и доходов страхователей.