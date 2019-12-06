В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за кибербуллинг

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Участники состоявшегося в Госдуме "круглого стола" по вопросам кибербуллинга призвали ужесточить уголовную ответственность за распространение в интернете угроз жизни и здоровью.

Как говорится в итоговой резолюции "круглого стола", для этого нужно изменить уже существующие статьи 63 (Обстоятельства, отягчающие наказание) и 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

В работе "круглого стола" приняли участие депутаты Госдумы, члены комитетов нижней палаты парламента по информационной политике, а также по безопасности и борьбе с коррупцией, представители госорганов, института уполномоченного по правам человека, общественных организаций.

Согласно резолюции, случаи распространения на широкую аудиторию через мессенджеры и иные источники оскорблений, клеветы, фото-видеоматериалов интимного характера и угроз становятся более частными.

Так, участники "круглого стола" подчеркнули, что в ряде зарубежных стран подобные действия именуют "сталкингом" (от английского "to stalk" - преследовать, выслеживать) и относят к преступлениям, за которые установлено наказание, в том числе уголовное.

В связи с этим участники мероприятия также заявили о необходимости "разработки комплекса правовых норм, направленных на предупреждение преследований (в интернете - ИФ), максимально оперативную защиту граждан от преследований, а также установление ответственности за преследования в информационно-телекоммуникационных сетях, в общественных, частных и иных местах".

"Указанный комплекс правовых норм с учетом специфики предмета регулирования наиболее оптимально изложить в форме отдельного федерального закона", - говорится в резолюции.

Участники "круглого стола" также заявили о необходимости "создания соответствующей межфракционной рабочей группы с участием депутатов, юристов, экспертов и иных заинтересованных лиц с тем, чтобы усовершенствовать правовое регулирование в информационно-коммуникационной сфере и повысить уровень защищенности граждан от неправомерных посягательств, в том числе, от преследований, угроз расправой, убийством и причинением вреда здоровью".

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции "Единая Россия" Сергей Боярский заявил по итогам "круглого стола", что предложенные инициативы не будут ущемлять права граждан, а будут направлены на защиту жертв травли.

"Конструкции (будущего законопроекта о наказании за кибербуллинг - ИФ) пока нет, но мы со всей ответственностью и экспертным подходом подойдём к её описанию и к реализации. Те предложения, которые прозвучали сегодня, на мой взгляд, не могут являться признаком возможных злоупотреблений", - сказал Боярский.