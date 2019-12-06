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Краснодарский хакер взломал внутреннюю сеть РЖД и обнародовал данные о руководстве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Житель Краснодарского края обвиняется во взломе внутриведомственной сети ОАО "РЖД" и распространении тысяч скопированных там фотографий на немецком веб-ресурсе. Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) Елена Марковская.

По ее словам, жителю Краснодарского края 1993 года рождения предъявлено обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (часть 1 статьи 183 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ)", - сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу".

По данным следствия, в июне этого года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух работников ОАО "РЖД" и 96 уникальных IP-адресов, "совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации".

После этого он скопировал персональные данные - несколько сотен тысяч фотографий и сведений о руководстве и других сотрудниках ОАО "РЖД". Эта информация впоследствии была опубликована на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.

Она отметила, что подозреваемого удалось обнаружить "благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям во взаимодействии со службой безопасности ОАО "РЖД" и управления "К" МВД".

Специалист в IT-сфере признал вину в совершении кибератаки на внутренние ресурсы "РЖД". Каждая из вменяемых хакеру статей УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Краснодарский край

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