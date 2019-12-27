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Сотруднику сотовой компании ограничили свободу за продажу данных абонентов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Чкаловский суд приговорил бывшего сотрудника сотовой компании к трем годам ограничения свободы за продажу данных абонентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения и в копировании охраняемой законом информации в корыстных целях.

Суд и следствие установили, что в 2018 и 2019 годах он не раз копировал информацию о соединениях абонентов на свой телефон, а затем продавал неизвестным, получая за каждого абонента около 300 рублей. При этом мужчина знал, что эти данные являются тайной.

Екатеринбург Чкаловский суд Свердловская область

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