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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Рязанский суд оштрафовал и выдворил пятерых американских преподавателей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Суд назначил гражданам США "административное наказание в виде штрафа с выдворением за пределы РФ в виде контролируемого самостоятельного выезда".

Приговоры вынесены по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

По данным суда, граждане США являются сотрудниками университета города Буффало штата Нью-Йорк, которые въехали в Россию по многократной туристической визе. Поводом к возбуждению дел об административном правонарушении послужило их выступление 6 декабря с лекциями перед студентами и преподавателями Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

В сообщении пресс-службы отмечается, что указанная деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в РФ,

По данным сайта рязанского отделения "Деловая Россия", делегация из университета города Буффало посетила Рязань по приглашению директора "Центра маркетинга" Владимира Моторжина. Целью визита было "установление дружеских отношений с ВУЗами региона". В программе пребывания американских преподавателей значились лекции, а также встреча с предпринимательским сообществом Рязани в Центре развития бизнеса "Точка кипения - Рязань".

"Делегация университета Буффало вынуждена покинуть Россию. Организаторы встречи приносят свои извинения всем собравшимся в "Точке кипения" предпринимателям за срыв мероприятия", - говорится на сайте организации.

Рязань США

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