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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Цех по ремонту автомобилей загорелся в Омске

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в цехе по ремонту автомобилей в Кировском округе Омска. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Горит кровля цеха по ремонту автомобилей. Площадь пожара 400 квадратных метров. Есть угроза увеличения площади пожара", - сказали в пресс-службе.

Здание находится в промзоне, угрозы перехода на другие объекты нет. По словам собеседника агентства, в здании находится один грузовой и один легковой автомобиль, а также запчасти.

Людей в здании нет, уточнили в МЧС.

Информация о возгорании поступила в 16:59. К тушению привлечены 36 человек и 7 единиц техники.

Омск

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