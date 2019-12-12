Цех по ремонту автомобилей загорелся в Омске
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в цехе по ремонту автомобилей в Кировском округе Омска. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Горит кровля цеха по ремонту автомобилей. Площадь пожара 400 квадратных метров. Есть угроза увеличения площади пожара", - сказали в пресс-службе.
Здание находится в промзоне, угрозы перехода на другие объекты нет. По словам собеседника агентства, в здании находится один грузовой и один легковой автомобиль, а также запчасти.
Людей в здании нет, уточнили в МЧС.
Информация о возгорании поступила в 16:59. К тушению привлечены 36 человек и 7 единиц техники.