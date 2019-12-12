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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

В Думе задумались о наказании за участие в мероприятиях нежелательных НКО за рубежом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства разработает законопроект об ответственности за участие за рубежом в мероприятиях НКО, признанных в РФ нежелательными, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он рассказал журналистам в четверг, что сейчас 19 таких НКО, которые признаны нежелательными, наиболее активно из них за границей работают четыре. "По вопросу, связанному с обучением российских граждан за границей на курсах нежелательных НПО (неправительственных организаций). У нас есть сегодня ответственность административная и уголовная, если это происходит в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, поэтому все перекочевали за границу", - пояснил Пискарев.

По его словам, обучение в этих НКО проходят в Финляндии, Прибалтике, Чехии, в других странах. Пискарев заявил, что НКО, в которых проходят обучение российские граждане, работают по четырем направлениям: технологии вмешательства в выборы на всех стадиях избирательного процесса, подготовка протестных неразрешенных акций, "пропаганда либерализации наркопотребления" и вовлечение несовершеннолетних в протестные неразрешенные акции.

Как рассказал Пискарев, инициативу поддержали прокуратура и Минюст.

Госдума Василий Пискарев

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