Пенсионер в Коми потерял почти 2 млн рублей на "бирже"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В городе Ухте в Коми полиция возбудила дело о мошенничестве по заявлению 73-летнего пенсионера, который потерял почти 2 млн рублей за год участия в торгах на "бирже", сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам ухтинца, неизвестные обманом похитили у него деньги. Рекламу о получении прибыли на одной из торговых площадок он увидел случайно и связался с ее представителями. Эти люди начали координировать действия пенсионера, советуя делать ставки на те или иные продукты: к примеру, на курс доллара, на рост нефти и др. Сначала ухтинец вкладывал в игру небольшие суммы. Причем иногда он мог выгрузить денежные средства порядка 100-200 долларов с электронного счета, открытого на площадке.

"Постепенно подозреваемые предложили играть на более крупные суммы, обещая прибыль. Мужчина согласился и даже стал продавать свое имущество, чтобы получить деньги для участия в торгах. Спустя некоторое время он решил вывести заработанное, но не смог. Ухтинец догадался, что его обманывают, и обратился в полицию", - говорится в сообщении регионального управления МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" (по ч.4 ст.159 УК РФ). Ведется расследование.