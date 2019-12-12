Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Пенсионер в Коми потерял почти 2 млн рублей на "бирже"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В городе Ухте в Коми полиция возбудила дело о мошенничестве по заявлению 73-летнего пенсионера, который потерял почти 2 млн рублей за год участия в торгах на "бирже", сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам ухтинца, неизвестные обманом похитили у него деньги. Рекламу о получении прибыли на одной из торговых площадок он увидел случайно и связался с ее представителями. Эти люди начали координировать действия пенсионера, советуя делать ставки на те или иные продукты: к примеру, на курс доллара, на рост нефти и др. Сначала ухтинец вкладывал в игру небольшие суммы. Причем иногда он мог выгрузить денежные средства порядка 100-200 долларов с электронного счета, открытого на площадке.

"Постепенно подозреваемые предложили играть на более крупные суммы, обещая прибыль. Мужчина согласился и даже стал продавать свое имущество, чтобы получить деньги для участия в торгах. Спустя некоторое время он решил вывести заработанное, но не смог. Ухтинец догадался, что его обманывают, и обратился в полицию", - говорится в сообщении регионального управления МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" (по ч.4 ст.159 УК РФ). Ведется расследование.

Коми Ухта МВД

Новости
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

При тушении пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб военный

Что произошло за день: четверг, 12 декабря

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Один из пропавших без вести на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым

Один из пропавших без вести на "Адмирале Кузнецове" найден мертвым

В Думе задумались о наказании за участие в мероприятиях нежелательных НКО за рубежом

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Северный флот подтвердил отравление десяти моряков дымом на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Нижегородский суд оштрафовал генерала, чей сын арестован после смертельного ДТП с детьми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');