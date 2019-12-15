Российские ученые нашли способ диагностики шизофрении по анализу крови

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ученые НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и их московские коллеги нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременной диагностики этого заболевания, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

По данным издания, ученые проанализировали сыворотку крови пациентов, страдающих шизофренией, биполярным аффективным расстройством (БАР) и здоровых людей. Все больные с психическими расстройствами были госпитализированы в стадии обострения и еще не начали проходить лечение.

Отмечается, что в современной медицинской практике психиатр делает заключение о диагнозе исключительно на основании клинической картины и своего опыта, "анализа на шизофрению" не существует.

Для анализа были случайным образом выбраны по десять представителей каждой группы (больных шизофренией, биполярным аффективным расстройством и здоровых людей), у которых было взято по 30-50 образцов крови. В каждой группе определили от 1 400 до 1 600 белков, после чего средствами биоинформатики и статистики выявили уникальные белки для групп пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

Всего было найдено 27 белков, связанных с шизофренией, и 18 - с БАР, с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) было определено их количество у всех испытуемых в каждой группе.

Выяснилось, что у больных шизофренией, по сравнению с остальными группами, повышено содержание белка ANKD 12, а при наиболее тяжелом проявлении шизофрении, кроме того, снижено содержание белка кадгерин 5.

Как отмечает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН Людмила Смирнова, измерение количества этих белков методом ИФА, который доступен в большинстве медицинских лабораторий, уже способно помочь врачам поставить диагноз "шизофрения" и понять степень тяжести заболевания.

По ее словам, возможно, в дальнейшем, когда будут найдены другие подобные белки, на их основе создадут диагностическую панель лабораторных маркеров шизофрении. "Мы сейчас как раз этим занимаемся в рамках гранта Российского научного фонда", - сказала она.

По ее словам, набор белков, измененных при шизофрении, оказался связанным в первую очередь с иммунным ответом, клеточной коммуникацией, ростом и сохранением клеток, белковым обменом и регуляцией метаболизма нуклеиновых кислот.