Россияне рассказали социологам о страхе перед людьми с расстройствами психики

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большинство россиян считает, что к людям с психическими расстройствами в обществе относятся с сочувствием, жалостью и страхом, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Надо отметить, что общество наше проявляет часто высокий уровень милосердия, но, к сожалению, сквозь фасад милосердия прорастают тревожные росточки страхов и фобий", - сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции во вторник.

В ходе мероприятия он представил результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, чтобы узнать отношение россиян к людям с расстройствами психики и с шизофренией, в частности. Социологи задали респондентам вопрос: "Как, по вашему мнению, большинство людей в нашем обществе относится к людям к психическими расстройствами?" (закрытый, не более двух ответов).

Самыми популярными ответами были: "С сочувствием" (38%), "С жалостью" (34%), "Со страхом" (26%).

Кроме того, вариант "С недоверием" выбрал каждый пятый (18%), вариант "С презрением" - каждый одиннадцатый (9%), вариант "Со смущением" - каждый двенадцатый (8%).

Незначительное число респондентов выбрали вариант "С ненавистью" (4%), "С интересом" (3%), "С симпатией" (1%), "Без особых чувств" (1%), "Другое" (5%) и "Затрудняюсь ответить" (5%).

В общей сложности, 77% высказываний негативно окрашены, 51% нейтрально окрашены и 54% - положительно окрашены, сделали вывод социологи.

"Таким образом, образ больного амбивалентен: с одной стороны, больного видят в негативном свете как несущего угрозу, но в то же время - как слабого", - сказал Родин.

При этом отношение общества к людям с расстройствами психики, по мнению большинства опрошенных, в последнее время не изменилось - так на соответствующий вопрос ответили 47% респондентов ("скорее улучшилось" - 26%, "скорее ухудшилось" - 21%, затруднились ответить 6%).

По мнению участников опроса, чаще всего (закрытый вопрос, не более трех ответов) люди с психическими расстройствами сталкиваются с проблемами при трудоустройстве (40%), с обеспечением лекарствами (33%), недостаточной квалификацией медперсонала (31%) и негативным отношением в обществе (31%). Кроме того, 21% опрошенных считают, что имеет место проблема отсутствия медоборудования (21%), проблемы с получением образования (17%) и ограниченность в выборе досуга или развлечений (9%).

Также ВЦИОМ задал участникам вопрос, нацеленный на исследование стереотипов о больных шизофренией, - респондентам предложили выбрать, согласны или не согласны они с рядом утверждений.

Большинство участников согласны, что больные шизофренией должны постоянно принимать медицинские препараты (79%), что они не могут контролировать свою болезнь (63%), часто обладают творческими способностями (60%).

Кроме того, 49% убеждены, что шизофрения с большей вероятностью возникнет у человека, если его родственники также имеют такие отклонения, столько же (49%) опрошенных считают, что многие люди претворяются больными шизофренией, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Наконец, 38% респондентов придерживаются позиции, что больному шизофренией человеку нужно держаться подальше от большинства людей.