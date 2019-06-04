Поиск

Россияне рассказали социологам о страхе перед людьми с расстройствами психики

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большинство россиян считает, что к людям с психическими расстройствами в обществе относятся с сочувствием, жалостью и страхом, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Надо отметить, что общество наше проявляет часто высокий уровень милосердия, но, к сожалению, сквозь фасад милосердия прорастают тревожные росточки страхов и фобий", - сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции во вторник.

В ходе мероприятия он представил результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, чтобы узнать отношение россиян к людям с расстройствами психики и с шизофренией, в частности. Социологи задали респондентам вопрос: "Как, по вашему мнению, большинство людей в нашем обществе относится к людям к психическими расстройствами?" (закрытый, не более двух ответов).

Самыми популярными ответами были: "С сочувствием" (38%), "С жалостью" (34%), "Со страхом" (26%).

Кроме того, вариант "С недоверием" выбрал каждый пятый (18%), вариант "С презрением" - каждый одиннадцатый (9%), вариант "Со смущением" - каждый двенадцатый (8%).

Незначительное число респондентов выбрали вариант "С ненавистью" (4%), "С интересом" (3%), "С симпатией" (1%), "Без особых чувств" (1%), "Другое" (5%) и "Затрудняюсь ответить" (5%).

В общей сложности, 77% высказываний негативно окрашены, 51% нейтрально окрашены и 54% - положительно окрашены, сделали вывод социологи.

"Таким образом, образ больного амбивалентен: с одной стороны, больного видят в негативном свете как несущего угрозу, но в то же время - как слабого", - сказал Родин.

При этом отношение общества к людям с расстройствами психики, по мнению большинства опрошенных, в последнее время не изменилось - так на соответствующий вопрос ответили 47% респондентов ("скорее улучшилось" - 26%, "скорее ухудшилось" - 21%, затруднились ответить 6%).

По мнению участников опроса, чаще всего (закрытый вопрос, не более трех ответов) люди с психическими расстройствами сталкиваются с проблемами при трудоустройстве (40%), с обеспечением лекарствами (33%), недостаточной квалификацией медперсонала (31%) и негативным отношением в обществе (31%). Кроме того, 21% опрошенных считают, что имеет место проблема отсутствия медоборудования (21%), проблемы с получением образования (17%) и ограниченность в выборе досуга или развлечений (9%).

Также ВЦИОМ задал участникам вопрос, нацеленный на исследование стереотипов о больных шизофренией, - респондентам предложили выбрать, согласны или не согласны они с рядом утверждений.

Большинство участников согласны, что больные шизофренией должны постоянно принимать медицинские препараты (79%), что они не могут контролировать свою болезнь (63%), часто обладают творческими способностями (60%).

Кроме того, 49% убеждены, что шизофрения с большей вероятностью возникнет у человека, если его родственники также имеют такие отклонения, столько же (49%) опрошенных считают, что многие люди претворяются больными шизофренией, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Наконец, 38% респондентов придерживаются позиции, что больному шизофренией человеку нужно держаться подальше от большинства людей.

ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Попытка блокировки Telegram

Песков переадресовал вопрос о ключах шифрования "Яндекса" в ФСБ и правительство

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве ветерана спецназа ГРУ Белянкина
ПМЭФ-2019

Советник Путина рекомендовал Калви следить за ходом ПМЭФ на сайте

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

После протестов в Екатеринбурге возбудили первое уголовное дело

Один человек погиб после обрушения кровли на шахте в Кузбассе

Российские военные обнародовали кадры испытаний новой ракеты ПРО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');