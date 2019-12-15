Ан-148 после вылета из Иркутска вернулся обратно из-за трещины на лобовом стекле

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148, следовавший в воскресенье из Иркутска в Красноярск, вернулся после взлета в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, никто не пострадал. Пассажиры улетели по маршруту другим бортом, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте "Интерфаксу" подтвердили информацию о возвращении в аэропорт Иркутска этого воздушного судна после взлета. Соответствующее сообщение поступило в ведомство в 16:40 местного времени (11:40 по Москве).